I gemellini Jacques e Gabriella di Monaco rubano la scena a mamma e papà... e sono bellissimi

i protagonisti del Principato di Monaco sono loro... Jacques e Gabriella, i gemellini di Alberto e Charlene di Monaco. Hanno sei anni e sono davvero inseparabili. In questi giorni la Principessa ha pubblicato una serie di foto dolcissime che ritraggono i piccoli: i genitori ormai sono consapevoli che l'attenzione è tutta su di loro. Jacques e Gabriella sono le vere super star di palazzo!

Non è mancata, ovviamente, la tradizionale cartolina di Natale con tutta la famiglia al completo, con l'albero addobbato dietro zeppo di regali.

I bambini sono davvero bellissimi e gli scatti fanno sorridere. Lei è divertente e ironica, mentre imita papà.

Lui, al contrario, è più composto... un principino di altri tempi.

I gemellini sono molto uniti e sanno benissimo come comportarsi davanti all'obiettivo di una macchina fotografica. Eccoli abbracciati, sempre insieme.

In una recente intervista, la Principessa Charlene ha dichiarato che essere mamma di due gemelli mette a dura prova, ma non c'è soddisfazione più grandi di vederli crescere. "Sono legatissimi e dolcissimi, tra di loro - ha detto - Chiacchierano tutto il tempo. Come tutti i piccoli della loro età possono essere anche un po' bruschi tra di loro... Però sono solidali davvero e si sostengono a vicenda".

(Foto: Getty Images)