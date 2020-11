Sulle orme di Grace Kelly: i luoghi del Principato di Monaco cari alla Principessa

È stata una delle Principesse più amate di sempre, anche se per poco. Grace Kelly incarna in tutto e per tutto l'immaginario di eleganza e glamour che una donna possa avere. La sua è stata una vita da favola: dopo aver vinto l'Oscar per il film "La ragazza di campagna", nel 1956 sposò il Principe Ranieri III e da quel momento divenne una icone di stile e grazia.

Il Principato di Monaco fu per lei un luogo meraviglioso e ancora oggi si può ammirare il segno del suo passaggio. Strade, giardini, teatri, condomini e anche un ospedale sono stati realizzati a suo nome. Ogni cosa, girando per quelle viuzze incantevoli, ricorda lei.

Primo fra tutti il Palais Princier, dove visse la Principessa e che domina con la sua imponenza silenziosa tutto il Principato. Molte foto di Grace con la sua famiglia sono state scattate al suo interno, un interno sontuoso che custodisce un vero e proprio tesoro: arredi lussuosi, moltissime opere d'arte e affreschi del XVI secolo sono il contesto naturale di questo luogo senza tempo. Oggi il Palazzo è visitabile in parte.

Poi c'è la Cattedrale dell’Immacolata Concezione, un luogo magico e importante per la storia d'amore tra Grace e Ranieri. La coppia, infatti, è seppellita qui uno... e sono uno accanto all'altra.

Continuando in questo tour regale, dobbiamo menzionare il Roseto Princesse Grace, a lei dedicato. Qui è possibile passeggiare ammirando 6.000 rose di oltre 315 varietà provenienti da tutto il mondo. L'ex attrice amava molto i fiori, in particolar modo le rose. La sua passione era così forte che un botanico creò per lei due esemplari: la rosa "Grace de Monaco" nel 1956 e la rosa "Princesse de Monaco" nel 1981. A questo fiore, Grace dedicò anche il "Ballo delle Rose", che si svolge tutt'ora a marzo e che ha scopi benefici.

(Foto Getty Images)