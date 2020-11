Regina Elisabetta e Principe Filippo: un amore che dura da 73 anni!

Un amore che dura da 73 anni, un amore che è nato e cresciuto fuori dalle luci dei riflettori. Quella tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo è una unione forte, che nel tempo ha alternato momenti bellissimi a momenti di crisi... come accade a tutte le coppie vere.

Un recente documentario, andato in onda in tv, ha svelato che la Regina sarebbe stata sul punto di divorziare ben 63 volte. Il primo stop che sovrana e consorte hanno vissuto è stato subito dopo l'incoronazione nel 1952. Secondo le indiscrezioni dell'epoca, Filippo all'inizio si sarebbe lasciato andare a varie scappatelle, che però non hanno mai trovato una conferma. Lei era troppo impegnata nel suo ruolo e lui si sarebbe sentito come uno scapolo. L'importante era che Filippo rimanesse fedele alla Corona, per il resto Elisabetta avrebbe perdonato.

A rimettere pace nella coppia, pare che abbia avuto un ruolo fondamentale anche l'ironia di Filippo: grazie al suo sense of humor, era impossibile restare arrabbiati con lui per molto tempo.

Anche se ha vissuto la sua vita all'ombra della moglie, il Duca di Edimburgo ha sempre avuto la possibilità di esprimere la sua opinione: dal canto suo la Regina l'ha sempre tenuto in grande considerazione.

Il prossimo 20 novembre, i due festeggeranno 73 anni di matrimonio: un amore lungo tutta una vita, che continua ancora oggi senza mai offuscarsi.

(Foto Getty Images)