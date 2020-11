La regina Elisabetta non avrà la precedenza per il vaccino anti Covid-19

Il governo britannico ha stabilito l'ordine di vaccinazione della popolazione inglese. Secondo The Telegraph, in Gran Bretagna le iniezioni seguiranno un ordine preciso che non prevede trattamenti speciali per i membri della famiglia reale.

Per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, previsto nel 2021, ci saranno infatti 6 gruppi nelle liste di attesa. Tra questi la regina Elisabetta, 94 anni, non sarà nel primo gruppo ma nel secondo e quindi dovrà aspettare per ricevere la sua dose. Nessun privilegio per la Sovrana che aspetterà quindi "in fila" il suo turno.

Il primo gruppo a vaccinarsi, a cui è stata data la priorità assoluta, include infatti i residenti nelle strutture per anziani e gli addetti alla sanità, medici e infermieri: ovvero, le persone più a rischio. Nel secondo gruppo rientrano gli over 80 anni, poi ci sarà il gruppo degli over 70 e poi quello degli over 65. Insomma una gerarchia ben precisa che anche i reali dovranno rispettare, anche perché il vaccino sarà disponibile solo attraverso il sistema sanitario pubblico nazionale, e non privatamente: in questo modo nessuno potrà saltare la fila.

Il Regno Unito dovrebbe ricevere entro Natale circa dieci milioni di dosi del vaccino Pfizer. "Se nel primo trimestre del 2021 si faranno abbastanza iniezioni, da primavera in UK le cose potranno tornare ad una quasi normalità", ha detto Sir John Bell, professore di medicina all’Università di Oxford. "Non sarà semplice, ma sono abbastanza ottimista".

(Credits photo: Getty)