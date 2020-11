Grace Kelly: la romantica storia segreta dietro il matrimonio

La meravigliosa favola di Grace Kelly che sposa un Principe innamorato ha conquistato tutti, da più di una generazione. Ma... come è nato un amore così romantico? Be', non molti lo sanno, ma a immaginare un'unione tanto spettacolare non poteva che essere stata... una stella di Hollywood.

Fu infatti la celebre attrice Olivia de Havilland a far da Cupido.

La de Havilland (ve la ricordate in "Via col Vento"? Era Melania), scomparsa a 104 anni nel 2020, aveva sposato Pierre Galante, editor del magazine Paris Match. Accadde che Olivia, Pierre e Grace fossero tutti insieme sul lussuoso Train Bleu, da Parigi a Cannes. Si recavano tutti al festival del Cinema. Era il 1955 e Grace presentava il film che le aveva fatto vincere l'Oscar, "The Country Girl". Galante fu fulminato da un'idea: che coppia sarebbe stata quella formata dalla Kelly e dal Principe di Monaco. Ne parlò al caporedattore della sua rivista, che ne fu entusiasmato. Così la de Havilland si fece avanti e chiese a Grace se poteva farle piacere incontrare il Principe Ranieri. Grace accettò e l'incontro ebbe luogo al palazzo di Monaco, non senza dei piccoli imprevisti (la corrente andò via nella stanza della Kelly mentre si preparava e ci fu anche un lieve incidente d'auto). Ma la scintilla scoppiò subito e sette mesi dopo fu annunciato il fidanzamento.

Le nozze si svolsero nel 1956. Tutti ricordano il meraviglioso abito da sposa di Grace(che tra l'altro ha anche ispirato quella di kate Middleton quando ha sposato il Principe William).

L'abito fu creato dalla costumista di Hollywood (e Premio Oscar) Helen Rose, che aveva già lavorato con Grace in ben 4 film, ed era un dono alla sposa da parte della casa cinematografica della Kelly, la MGM. Molti dettagli rivelano l'occhio esperto della stilista: per esempio, il velo era di un tessuto che non nascondeva il volto di Grace, per renderlo visibile ai 600 invitati e soprattutto ai milioni di spettatori che avrebbero seguito l'evento in tv. Tutto era curato allo spasimo: dai minuscoli colombi, segno d'amore, applicati in cima al velo alla Bibbia in seta e perle che sostituiva il bouquet, alle scarpe che nascondevano un penny di rame portafortuna e il nome ricamato di Ranieri nella calzatura sinistra (Ranieri aveva il nome di Grace ricamato in quella destra).

Ma Grace aveva anche un altro abito di nozze, indossato il giorno successivo al matrimonio religioso, per la funzione civile. La cerimonia si svolse nel Palazzo Principesco. Grace indossava uno squisito abito due pezzi, più semplice del vestito da sposa del giorno precedente, ma ugualmente meraviglioso. In broccato rosa, taffeta e pizzo di Alençon, era ancora una volta frmato da Helen Rose.

