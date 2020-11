Solitudini Reali: la vita segreta della Regina Sofia di Spagna

Essere Reali non vuol dire avere in tasca felicità e fortuna. Ne sa qualcosa Sofia di Spagna. Quanto oggi è al centro dell'attenzione la nuova Regina di Spagna, Letizia Ortiz, grintosa e affascinante, ammirata per il suo stile, il suo piglio e la sua eleganza, quanto un tempo è stata nell'ombra, infelice e triste, l'ormai Regina emerita Sofia.

E va be' che erano altri tempi, e i social, quando la Regina Sofia era la giovane Sovrana di Spagna, non esistevano. Ma certo, mai due vite furono tanto diverse e opposte come quelle della madre dell'attuale Re Filippo e della moglie. Nobile e dal matrimonio infelice la prima, di origini borghesi e capace di arrivare al trono e avere una bellissima famiglia la seconda. Su cui sappiamo molto. Invece, cosa conosciamo della Regina Sofia?

La stampa spagnola ha definito Sofia per anni e anni «la donna più sola di Spagna» a causa dei continui, sfacciati tradimenti del marito, il Re Juan Carlos. E dire che il loro era stato un matrimonio d'amore, almeno per quanto riguarda Sofia, nata ad Atene e figlia degli ex sovrani di Grecia. Sofia conobbe Juan Carlos quando aveva appena 16 anni e se ne innamorò subito. Juan Carlos, si dice, voleva invece sposare Maria Gabriella di Savoia (i Borbone, famiglia di Juan Carlos, e i Savoia ai tempi erano entrambi in esilio in Portogallo). Ma i genitori del futuro Re scelsero invece la giovane Sofia di Grecia. Le nozze ebbero luogo nel maggio 1962 e ben presto, nacquero i figli Elena, Cristina e Felipe. Ma la serenità coniugale di Sofia fu infranta nel 1975, quando ebbero inizio i tradimenti del marito.

La scoperta fu traumatica: la Regina Sofia e i bambini si recarono a Toledo per far visita al padre, ufficialmente a caccia. Ma i proprietari della casa che ospitava il Sovrano non vollero far entrare la sua famiglia. Quando finalmente la Regina Sofia riuscì a entrare, scoprì il marito tra le braccia di un'altra donna. Lo shock fu tale che la Regina Sofia non volle mai più dormire con il marito.

Il libro "La soledad de la reina", che ha creato scandalo in Spagna, afferma che il Re Juan Carlos «ha avuto 1.500 amanti, nessuna gli resisteva e tutte si offrivano». E la Regina Sofia? Ha sopportato, nella solitudine e nel silenzio, una vita tanto amara, ricordandosi forse delle parole d'avvertimento pronunciate dalla nonna di Juan Carlos, Victoria Eugenia: «Gli spagnoli sono pessimi mariti e i Borboni ancora peggio».

Negli ultimi anni però qualche piccola soddisfazione la Regina Sofia l'ha presa. Quando Juan Carlos si è rotto un'anca, durante un safari con la sua amante Corinna Larsen, ha aspettato tre giorni prima di andare a fargli visita in ospedale. Fu anche a causa dell'ennesimo scandalo causato da questo safari segreto che Juan Carlos abdicò in favore del figlio Felipe.

E adesso che a inguaiare Juan Carlos è stata una storia di tangenti, che ha costretto l'ex Re a una sorta di esilio perpetuo nella Repubblica Dominicana, Sofia si è ben guardata dal raggiungerlo. Tutt'altro: è rimasta nella residenza reale di Madrid, la Zarzuela, sempre vicina al figlio Re Felipe e alle nipotine Leonor e Sofia, in piena luce dei riflettori.

Sofia è ben decisa a vivere finalmente un'esistenza più serena e senza ombre. Almeno adesso, ad 82 anni compiuti il 2 novembre, può cercare di sorridere nuovamente.

