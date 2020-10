Vi andrebbe di lavorare per Kate Middleton?

I duchi di Cambridge hanno pubblicato un annuncio ufficiale per cercare una nuova governante. Ma, a giudicare dai requisiti indicati per il ruolo, la capacità di tenere pulita la casa è decisamente meno importante del senso di riservatezza dei candidati.

Dopo tante fughe di notizie sulla royal family, rivelate ai giornalisti da ex dipendenti dietro cospicui pagamenti, Kate Middleton e il principe William preferiscono ridurre i rischi, per questo hanno indicato come requisito fondamentale la discrezione.

Non si tratta, tuttavia, dell'unico requisito richiesto per entrare a far parte dello staff di Kensington Palace. L'annuncio specifica che la candidata ideale deve avere una consolidata esperienza in ruoli simili, deve saper gestire un carico di lavoro piuttosto vario e occuparsi delle faccende domestiche, ma senza occuparsi dei bambini (di loro si occupa già la fidatissima Maria Borrallo). Deve anche avere spirito di iniziativa ed essere disponibile a viaggiare dal momento che, con tutta probabilità, dovrà seguire la famiglia anche nella residenza di campagna di Anmer Hall nel Norfolk.

Non si sa se la nuova assunta dovrà sostituire o affiancare la storica (e apprezzatissima) governante dei Cambridge di origini italiane, Antonella Fresolone. Ma di sicuro dovrà essere in grado di sostituire la figura senior in caso di ferie.

(Credits photo: Getty)