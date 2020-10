Grace Kelly e Lady Diana: quell'incontro tra le lacrime

Grace Kelly e Lady Diana sono state due donne e due Principesse indimenticabili. Con molti aspetti in comune. Entrambe bellissime, entrambe biondissime, hanno coronato il loro sogno di sposare un Principe, anche se con esiti diversamente felici. Entrambe sono state molto amate dal popolo, sono diventate vere icone di stile e ci hanno lasciato tragicamente, a causa di due terribili incidenti stradali.

Le due Principesse si erano anche conosciute. Anche se, per un certo periodo, Grace Kelly aveva anche accarezzato l'idea di un matrimonio tra sua figlia, la Principessa Carolina, e il Principe Carlo. Ma di quelle nozze nulla si fece, e Carlo si fidanzò appunto con Lady Diana.

Risale proprio a quel periodo un incontro davvero unico e molto commovente tra Grace e Diana. Era il 9 marzo 1981 (Grace Kelly sarebbe scomparsa nel settembre dell'anno successivo) e la Principessa di Monaco e Lady Diana sono allo stesso concerto alla Goldmisth’s Hall di Londra.

Embed from Getty Images

Lady Diana indossa un abito del tutto inappropriato per la sua giovane età (19 anni) e il suo ruolo. In realtà, l'outfit che aveva scelto dallo stilista Emanuel, lo stesso che confezionerà il suo abito da sposa, era un altro. Ma non era stato cucito in tempo, così Diana scelse un vestito nero (colore che i Reali indossano solo per i lutti) e dalla scollatura ampia.

Lo stilista ricorda ancora Lady Diana, che andava nel suo atelier tutti i giorni, per le prove dell'abito da sposa: «Eravamo abituati alle future spose che venivano con la madre o la sorella. Lei era sempre sola e ci faceva una tenerezza infinita». Ma non la consigliò adeguatamente sull'abito da indossare per il concerto. Come racconta la celebre giornalista Tina Brown, nel suo libro "Lady Diana Chronicles", Diana era «convinta che il nero fosse il colore in assoluto più elegante che si potesse indossare a 19 anni. Era un abito molto adulto». La scollatura fu giudicata da una giornalista di moda del tutto inadatta perché «dava l’impressione che la signora si trovasse nella vasca da bagno».

Lady Diana capisce subito l'errore d'abbigliamento commesso, appena entra nella hall. Racconta al suo biografo Andrew Morton: «Non sapevo cosa fare, dove guardare. Dove andare. Se tenere la borsetta nella sinistra o nella destra. Ero semplicemente terrorizzata».

Così, Diana si rifugia in bagno, dove scoppia a piangere per la tensione e l'insicurezza. Si dice che a quel punto entrasse Grace Kelly, che vedendo piangere la giovanissima fidanzata di Carlo, si commuovesse e si avvicinasse, per chiederle cosa fosse accaduto. Diana confessò i suoi dubbi a causa dell'abito sbagliato e la Principessa Grace non potè che confermare affettuosamente che sì, il vestito era del tutto inadatto. E poi aggiunse: «Ma non preoccuparti, andando avanti sarà peggio». Come per magia, le sagge, serene parole di Grace calmarono Lady Diana. Che probabilmente ripensò spesso, anni dopo, a quell'incontro e a quei suggerimenti...

(Foto Getty Images)