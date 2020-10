La Regina Elisabetta meglio di Julia Roberts!

Il regista di Notting Hill, Roger Michell, è famoso in tutto il mondo perché gira commedie eleganti e ironiche, dove non manca l'alta società inglese. Questa volta ha annunciato addirittura che avrà a che fare con la Regina Elisabetta visto che ha dichiarato che sarà proprio lei a interpretare se stessa nel suo nuovo film. Michell ha detto alla stampa: "Perché un film su Elisabetta? Perché è lei la più grande e famosa di tutte le star del cinema".

Il regista ha iniziato a lavorare su questo progetto, quello che ha definito un "celebrativo collage irriverente della vita straordinaria della Regina", utilizzando filmati d'archivio per raccontare la vita del monarca 94 enne. "È un vero e proprio tour del mistero cinematografico, su e giù per i decenni: giocoso, poetico, divertente, disobbediente, ingovernabile, affettuoso, inappropriato e malizioso", ha detto.

Dopo la fantastica ed enigmatica Helen Mirren in The Queen (che vinse l'Oscar) e l'algida Olivia Colman in The Crown, la vera star del film di Roger Michell sarà proprio The Queen in persona. Il regista è famoso per l'indimenticabile film con Julia Roberts, il romantico Notting Hill del 1999, con Julia Roberts e Hugh Grant che racconta l'impossibile storia d'amore fra un libraio e una delle attrici americane più note al mondo. Campione d'incassi e ricco di romanticismo, Notting Hill continua a far sognare ancora oggi. Chissà se quest'ultimo film dedicato ad Elisabetta avrà lo stesso impatto sugli spettatori.

(Foto Getty Images)