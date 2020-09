La Regina Elisabetta perde 100 milioni di sterline

L'epidemia da Coronavirus ha messo in ginocchio tutti. Oltre alle vittime, si contano numerose perdite economiche per molti settori. In tutto questo, non fa eccezione nemmeno la corona inglese: le casse della Regina, infatti, sono in crisi. 100 milioni di sterline, questi sarebbero i danni che la situazione odierna ha portato con sé. A dirlo sono gli esperti reali, che danno la responsabilità alla chiusura di tutte le residenze - come Buckingham Palace - di interesse turistico, oltre che alla cancellazione di tutti gli eventi in programma. Ad annunciare questo disastro senza precedenti è stato l'Historic Royal Places, che si occupa di gestire tutte le residenze aperte alle visite dei turisti e non.

È la prima volte che i Windsor si trovano in una circostanza del genere. A rischio sono anche tutti i dipendenti di palazzo, molti dei quali dovranno lasciare il loro lavoro al fine di rimettere i conti in regola. Si vocifera che saranno 86 i membri dello staff a cui Elisabetta dovrà rinunciare.

Ad aggravare la situazione anche la Brexit. La Regina dovrà fare a meno dei fondi che ogni anno riceve da Bruxelles e destinati all'agricoltura.

In tutto questo la Regina Elisabetta è ottimista e non perde il suo proverbiale sorriso. Secondo alcune fonti, infatti, la monarca è convinta che tutto questo passerà e il sereno tornerà presto. Tra l'altro, il suo team sta mettendo a punto un piano per aprire le residenze non occupate - come la Torre di Londra - per aumentare il flusso dei turisti e dare una boccata di aria alle casse reali.

