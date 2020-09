La somiglianza che stupisce: Pauline Ducruet uguale a mamma Stéphanie di Monaco

Pauline Ducruet durante un'uscita pubblica per il lancio del suo pop-up store allo Yacht Club del Principato, fa parlare di sé non solo per le sue doti da imprenditrice ma anche per l'incredibile somiglianza con la madre Stéphanie di Monaco.

Madre e figlia non hanno in comune solo i lineamenti, ma sembra che siano piuttosto simili anche in fatto di gusti e di scelte professionali. Pauline e Stéphanie infatti, nel 2018 hanno fondato il brand unisex Alter, marchio creato proprio dalla ragazza. Pauline ha una solida preparazione alle spalle dal momento che ha studiato all’Istituto Marangoni di Parigi, e vanta uno stage da Louise Vuitton e da Vogue.

Visualizza questo post su Instagram Home Shoot @alterdesigns_ shot by @mocavael ✨ Un post condiviso da Pauline Ducruet (@paulinedcrt) in data: 2 Lug 2020 alle ore 8:59 PDT

All'evento per l'inaugurazione dello store era presente anche l'altra figlia della principessa monegasca, Camille Gottlieb, 22 anni, socialite e influencer con oltre 69mila follower, che invece dai tratti del viso sembra ricordare di più sua nonna, la celebre e mai dimenticata Grace Kelly.

Lo stile è evidentemente una questione di famiglia, grazie a nonna Grace, icona di eleganza senza tempo.

(Foto Getty Images)