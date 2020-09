Letizia di Spagna festeggia il compleanno: 48 anni da donna tenace

La Regina Letizia di Spagna festeggia oggi i suoi 48 anni. E' nata infatti a Oviedo il 15 settembre 1972 e allora nulla faceva pensare che la figlia di un giornalista e di un'infermiera, senza alcuna goccia di sangue blu, potesse un giorno diventare Regina di Spagna. E va detto che persino ai tempi del suo fidanzamento e poi del suo matrimonio con l'allora Principe delle Asturie Felipe non mancarono le malignità, i pettegolezzi e gli ostacoli. Anche perché Letizia Ortiz era già divorziata e nulla aveva comunque della Cenerentola dolce delle favole: era infatti una agguerrita giornalista di successo.

Il Principe Felipe, nonostante le critiche, non cambiò idea e sentimenti e nel 2004 sposò Letizia. I gossip si fecero ancora più feroci e nulla fu risparmiato alla futura Regina, definita troppo magra, troppo antipatica, troppo elegante, troppo altezzosa. Non giovava alla sua immagine anche il rapporto poco sereno con la suocera, l'allora Regina Sofia.

Ma tutto questo adesso è acqua passata. Nel tempo, la tenace Letizia ha dimostrato un carattere eccezionale, si è rivelata un'ottima madre (le figlie Leonor e Sofia sono perfette principesse) e una grande lavoratrice impegnata in cause benefiche e nel sostegno alla Casa Reale. Così adesso i sudditi sono conquistati dalle sue doti, dalla sua intelligenza e dal suo charme. E a 48 anni Letizia Ortiz può davvero festeggiare: oltre ad aver conquistato il cuore del marito Felipe, è ora anche la beniamina degli spagnoli (e non solo).

(Foto Getty Images)