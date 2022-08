Ecco gli italiani che sono entrati a far parte delle famiglie reali europee

Oggi sono davvero tanti gli italiani a essere entrati a far parte delle famiglie reali europee. L’ultimo in ordine di tempo è l’immobiliarista Edoardo Mapelli Mozzi che ha da poco sposato la principessa Beatrice di York, la nipote della Regina Elisabetta. L’imprenditore trentacinquenne vive a Londra ma ha origini italiane da parte del padre, il Conte Alessandro Mapelli Mozzi; sua madre, invece, è l’inglese Nikki Williams-Ellis, che in seguito si è risposata con Christopher Shale, esponente dei Tory molto vicino all’ex Premier britannico David Cameron. Edoardo e Beatrice avrebbero dovuto sposarsi il 29 maggio a Buckingham Palace ma poi, a causa della pandemia e del coinvolgimento del padre di lei, Andrea, nello scandalo Epstein, la coppia ha preferito organizzare una cerimonia privata, rimandando i grandi festeggiamenti a tempi migliori.

Prima di Edoardo Mapelli Mozzi, tra gli italiani entrati a far parte di una famiglia reale europea c'è Paola Ruffo di Calabria che nel 1959 ha sposato il Principe Alberto del Belgio ed è così diventata Principessa e poi Regina per ben 20 anni, dal 1993 al 2013. Paola è figlia dell’eroe della Prima Guerra Mondiale, l’aviatore Fulco: le sue nozze con il Principe Alberto furono un vero evento e furono trasmesse in Eurovisione. Dal loro amore sono nati tre figli, Filippo, Astrid e Lorenzo. La coppia vive da sempre nel Castello di Belvedere. Di recente i due sono stati travolti però da uno scandalo: Alberto, infatti, ha ammesso di aver avuto in passato una relazione clandestina con una baronessa, storia dalla quale è nata Delphine Boel.

Nel 2014, invece, a Roma hanno avuto luogo le nozze del Principe Amedeo del Belgio e di Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein: anche lei è italiana, figlia dei produttori cinematografici Ettore Rosboch von Wolkenstein e la Contessa Lilia Smecchia. Amedeo ed Elisabetta si sono sposati senza chiedere prima il consenso del re che per questo ha deciso di escludere il Principe dalla linea di successione; la decisione è stata in seguito revocata e il sovrano ha concesso tardivamente il suo benestare. Dall’unione dei due giovani sono nati due figli, Ana Astrid e Maximilian.

Tornando indietro nel tempo, nel 1983 un altro italiano ha sposato una principessa: si tratta di Stefano Casiraghi, l’imprenditore diventato il marito di Carolina Luisa Margherita Grimaldi, Principessa di Monaco. Dal loro amore sono nati Andrea, Charlotte e Pierre; la loro felicità, però, fu purtroppo distrutta il 3 ottobre del 1990, quando Stefano morì per un incidente durante i campionati del mondo offshore a Montecarlo.

Attualmente della famiglia reale di Monaco fa parte un’altra italiana: si tratta di Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, il terzogenito di Carolina e Stefano. La giovane discenda da un'antica e illustre famiglia italiana, infatti è figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e di Paola Marzotto, figlia di Marta. La coppia ha due figli, Stefano Ercole Carlo e Carlo Albert.

(Credits: Getty Images)