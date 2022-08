Ribelli Reali: ecco le Principesse che come Beatrice hanno scelto un abito da sposa non tradizionale!

Non c'è stata solo la Principessa Beatrice a stupire con il suo vestito da sposa Anche altre spose reali hanno scelto per la cerimonia un abito non tradizionale.

Scopritele nella nostra gallery

Embed from Getty Images

Regina Vittoria

La Regina Vittoria sposò il cugino, il Principe Alberto, nel 1840. Fino ad allora, le spose reali vestivano sontuosi abiti tessuti in oro o argento. ma Vittoria fece scalpore con un abito di seta bianca, con pizzo e fiori d'arancio. E lanciò una moda che dura ancora oggi.

Elisabetta, la Regina Madre

La madre dell'attuale Regina Elisabetta scelse un doppio strascico e una silhouette alla Coco Cnanel.

Soraya, Regina dell'Iran

Soraya Esfandiary-Bakhtiary sposò lo Scià Mohammad Reza Pahlavi nel 1951 con un abito creato per lei da Christian Dior e incrostato da perle, 6000 diamanti e 20.000 piume di marabù.

Principessa Stephanie di Monaco

Quando nel 1995 Stephaniè, la figlia più giovane del Principe Ranieri e di Grace Kelly sposò la sua bodyguard, Daniel Ducruet, scelse un mini-abito in pizzo. E nessuna tiara.

Beatrice Borromeo

Per le nozze con Pierre Casiraghi, nel 2015, ben 5 gli abiti. Alla cerimonia civile, due Valentino (al mattino e alla sera); alla cerimonia in Italia, un abito stile folk di Alberta Ferretti per la colazione precedente le nozze e poi due completi Armani.

Lady Gabriella Windsor

Figlia del Principe della Principessa del Kent, cugini della Regina Elisabetta, ha scelto un abito rosa di Luisa Beccaria.

(Foto Getty Images)