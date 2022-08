Grace Kelly: ecco i suoi gioielli più scintillanti

Grace Kelly è stata una indimenticabile icona di bellezza e di stile. Sempre impeccabile, anche in fatto di gioielli aveva dei gusti tanto semplici quanto eleganti. Ecco la storia delle sue gemme più preziose.

Nel 1956 Grace Kelly si fidanza con il Principe Ranieri di Monaco, che le dona non uno, ma ben due anelli di fidanzamento. Sono disegnati da Cartier: il primo è una fascia sul modello eternity, con diamanti e rubini, che evocano i colori della bandiera monegasca (bianco e rosso). Il secondo, donato qualche mese dopo il fidanzamento, è un diamante da 10 carati con taglio smeraldo. A far compagnia al solitario, un collier in diamanti a tre fili (sempre di Cartier) da 58 carati. Arriva anche la prima tiara, detta Bains de Mer, in diamanti e rubini, indossata da Grace Kelly per la prima volta all'Opera di Monte Carlo durante il gala che precedette le nozze.

Tra i gioielli più belli di Grace anche una parure in perle e diamanti (composta da collana, bracciale, orecchini e anello) disegnata da Van Cleef and Arpels. Anche se la gemma preferita dalla Principessa fu sempre la tiara detta "misteriosa": 256 diamanti di taglio moderno e 42 diamanti di taglio baguette. Ma non si sa tuttora chi la donò a Grace Kelly e quale fu il gioielliere che la realizzò.

Embed from Getty Images