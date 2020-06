Meghan Markle: in arrivo un nuovo figlio? L'ultima a saperlo sarà la Regina!

Un amico fidato ha rivelato che Meghan Markle potrebbe essere in dolce attesa del suo secondo bebè. La notizia, che circola da tempo, non stupirebbe.

Tanto l'ex duchessa quanto suo marito, il Principe Harry, fin dalla nascita del piccolo Archie hanno sempre espresso il desiderio di avere un altro bambino. Secondo la fonte, che ha preferito restare anonima, "Harry e Meghan vorrebbero una sorellina per Archie così il quadro sarebbe completo".

Ma questo non è tutto. Il misterioso insider avrebbe anche rivelato che la Markle sarebbe intenzionata a non utilizzare le fonti ufficiali per annunciare la lieta notizia. E che anzi, la famiglia reale e soprattutto la Regina saranno gli ultimi a saperlo, dopo la madre della duchessa (Doria Ragland) e gli amici più intimi della coppia.

Secondo l'indiscrezione Meghan, in questo modo, intende lanciare un messaggio chiaro, sottolineando ancora una volta la sua indipendenza dalla royal family e dalle sue imposizioni.

A lanciare la notizia è stato il magazine New Idea, che ha anche consultato il biografo di Corte sulla questione. Secondo Philip Dampier, come è facile immaginare, la Regina sarà molto amareggiata se non sarà la prima ad essere informata.

(Credits photo: Getty)