Grace Kelly bellissima ad Ascot: la foto che emoziona

Il Royal Ascot è l'evento ippico per eccellenza del Regno Unito e un appuntamento imperdibile per la Regina Elisabetta, che ne è grande appassionata. D'altronde, fu fondato nel 1711 dalla Regina Anna e da allora unisce in modo indissolubile sport, mondanità e suprema eleganza.

Tra cappellini, splendidi abiti, cavalli e sorrisi, ad Ascot è presente tutta l'aristocrazia internazionale. Quest'anno, a causa del virus, l'evento, in programma dal 16 al 20 giugno, si svolgerà a porte chiuse e la Sovrana (e tutti noi) lo ammireremo solo in tv.

Nel corso degli anni, il Royal Ascot ha ospitato indimenticabili regine di stile.

Grace Kelly, nel 1966, si è recata ad assistere alle gare, con il marito, il Principe Ranieri. La Principessa di Monaco indossava un raffinato abito a piccoli fiori e un grande cappello. E il suo meraviglioso sorriso.

Anche Lady Diana era assidua frequentatrice di Ascot. Nei primi tempi, felice accanto al Principe Carlo. Poi, con il viso velato da un'ombra di sempre maggiore tristezza. Ma sempre elegantissima, con abiti dai colori pastello o in tonalità più accese.

A ricordare la sua grazia e la sua eleganza c'è adesso Kate Middleton, che ogni giorno di più sembra diventare una vera principessa del popolo.

Nella nostra gallery non manca Wallis Simpson, l'elegantissima americana per cui Re Edoardo VIII lasciò il trono. E c'è spazio anche per la deliziosa Audrey Hepburn, che nel film "My Fair Lady" appare alle corse di Ascot con un abito bianco e nero che fa ormai parte della storia del cinema.

