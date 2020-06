Rania di Giordania: la romantica dedica al marito per l'anniversario di nozze

Rania di Giordania è la regine più amate. Per la sua dolcezza. per la sua cultura. Per il suo stile, sempre semplice e impeccabile. E anche per il suo grande affetto per il marito, il Re Abdullah.

Anche quest'anno Rania ha voluto dichiarare tutto il suo amore ad Abdullah con un post su Instagram, nel giorno dell'anniversario di matrimonio. La regina ha scelto una foto volutamente semplice, senza abiti fastosi o pompa di corte. Uno scatto in cui lei e il marito sono rilassati, in abiti casual. Come qualsiasi coppia al mondo. Commuove poi la frase che accompagna l'immagine: «Come avrei potuto non innamorarmi di quel sorriso, ancora e ancora per ventisette anni! Sono così fortunata e grata di averti al mio fianco. Buon anniversario».

Quello tra Rania di Giordania e Re Abdullah è vero amore, nato da un colpo di fulmine: la futura Regina, allora dipendente di una multinazionale informatica, aveva conosciuto il sovrano a cena. E la passione era scoppiata.

La coppia si è sposata il 10 giugno 1993 nel Palazzo Zahran di Amman e ha quattro figli: il principe Hussein (nato nel 1994), la principessa Iman (1996), la principessa Salma (2000), e il principe Hashem (2005).

Rania di Giordania si occupa dei diritti dei più deboli e scrive anche libri per bambini. Il prossimo 31 agosto compirà 50 anni.

