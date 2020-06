Regina Elisabetta: tutti i segreti della sua incoronazione

La Regina Elisabetta veniva incoronata regina il 2 giugno 1953.

La foto a cavallo all'età di 94 anni, diffusa pochi giorni fa sui social, è l'ennesima dimostrazione della forza di una donna che ha avuto una vita e una monarchia ricca di colpi di scena. A 94 anni Elisabetta II ha la corona ben salda sulla testa, perché è ancora lei a prendere le decisioni, a fianco del principe Filippo. "Lillibet" come la chiamavano affettuosamente in famiglia fin da bambina, aveva soltanto 27 anni quando fu incoronata nella storica Abbazia di Westminster, luogo di incoronazione per tutti i sovrani d'Inghilterra.

The Queen è stata la trentanovesima sovrana. Formalmente era già in carica dal febbraio 1952, dopo essere subentrata al padre, Giorgio VI, morto prematuramente. Ci vollero però 16 mesi per organizzare la cerimonia di incoronazione e soprattutto per rispettare il periodo di lutto. Elisabetta era già mamma. Infatti l'invito più speciale di tutti, tra gli 8 mila invitati alla cerimonia, fu quello per il principino Carlo che aveva 4 anni. L'invito è stato esposto durante una mostra dedicata all'incoronazione per il sessantesimo anniversario. La cerimonia fu trasmessa in diretta tv, un evento rarissimo ai tempi che è stato guardato da milioni di persone in tutto il mondo: solo in Gran Bretagna fu seguito da 22 milioni di persone.

La Regina ha confessato anni dopo che il tragitto di due ore da Buckingham Palace all'Abbazia, in una favolosa carrozza da fiaba trainata da 8 cavalli, è stato un viaggio orribile perché nella carrozza faceva molto caldo. Ma dovette sopportare anche altro: il peso della corona per esempio, che pesa più di 2 chili e che durante la cerimonia le è stata poggiata sulla testa.

