La Regina Elisabetta pensa già alle celebrazioni per i 100 anni di Filippo

Il duca di Edimburgo si appresta a spegnere 99 candeline ma, a quanto pare, sua maestà starebbe già organizzando le celebrazioni per il suo centenario. Lo rivela il Daily Mail, secondo il quale si tratterà di festeggiamenti in forma privata.

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo al momento si trovano nel castello di Windsor dove, dallo scorso marzo, stanno trascorrendo questo lungo periodo di lockdown isolati e con uno staff di "soli" 22 collaboratori, per ridurre il rischio di contagio.

Il senso di isolamento e incertezza del momento, però, non devono far dimenticare le ricorrenze importanti, come il compleanno di Filippo. Per quest'anno si tratterà certamente di festeggiamenti insoliti e la famiglia reale probabilmente il prossimo 10 giugno si riunirà ancora una volta "virtualmente" in videochiamata per gli auguri. Ma la regina intende recuperare presto.

Secondo il Daily Mail, infatti, durante questo periodo di isolamento, Elisabetta si è tenuta molto attiva: non soltanto cavalcando il suo pony nero, ma pensando già (con largo anticipo) anche alle celebrazioni per i 100 anni del marito (che probabilmente si svolgeranno in forma privata) e anche a quelle per il suo Giubileo di Platino, in programma per il 2022.

(Credits photo: Getty)