Letizia e Felipe di Spagna festeggiano 16 anni d'amore

La Regina Letizia e il Re Felipe di Spagna festeggiano il loro anniversario di matrimonio: si sono infatti sposati a Madrid il 22 maggio 2004.

Da quel memorabile giorno sono passati 16 anni d’amore (e 6 di regno) e la coppia ha messo al mondo due adorabili figlie, Leonor, nata nel 2005, e Sofia, nata nel 2007.

La storia d'amore tra la ex giornalista Letizia Ortiz Roccolano e l'erede al trono di Spagna aveva conquistato il mondo. E fatto un po' scandalo: Letizia non solo era la prima borghese a sposare un reale di Spagna. Ma era anche divorziata, dopo un brevissimo matrimonio con un professore del liceo. Letizia, che aveva conosciuto Felipe a una cena di amici, aveva anche dovuto vincere la resistenza della madre del fidanzato, la Regina Sofia. Rimasta celebre per la frase. «Principessa si nasce».

E Felipe aveva lottato per poter sposare la sua Letizia. Ma, come aveva affermato, «O sposo Letizia o non mi sposo» e dunque alla fine furono superbe nozze, con 1400 invitati (nobili e teste coronate) da tutto il mondo.

Poi, nel 2014, Felipe diventa Re di Spagna, dopo l’abdicazione del padre Juan Carlos. E Letizia ammirata e splendida Regina consorte.