Lady Diana e i suoi fantasmi: un documentario affermerebbe che ha tentato più volte il suicidio

"Si intitolerà Being Me: Diana e ripercorrerà la vita di Lady D dall’infanzia complicata ai disturbi alimentari, fino all’infelice matrimonio con Carlo". È così che il Sun annuncia un documentario di prossima uscita su Lady D, morta tragicamente nel 1997. Nella pellicola verranno approfonditi a quanto pare i fantasmi della dolce principessa, quelli interiori e quelli esteriori. L'indimenticabile Lady D, con il suo sguardo tenero e la tempra determinata, tornerà sullo schermo sotto una luce diversa. Nel documentario, infatti, verrà svelato un "dettaglio" della vita di Diana Spencer, che nessuno sapeva.

"Diana per quattro volte ha tentato il suicidio", così il tabloid dà la notizia. Non ci sono altri dettagli, non viene spiegato perché, quando, dove, come: per questi episodi ancora non c'è una spiegazione, è solo un'anticipazione. Forse, la produzione ha voluto attirare l'attenzione su di sé, ma fatto sta che ha affermato una cosa forte.

La vita di Lady D è stata ricostruita grazie ad alcune testimonianze di amici e dai filmati che sono rimasti. Ed è proprio dalla trama di queste vicende e dal suo animo che verrebbe fuori che Lady D avrebbe provato più volte a togliersi la vita.

Inutile dire come a corte potrebbero prendere questa notizia. I figli potrebbero arrabbiarsi molto: "in un momento già complicato per la famiglia Windsor, questa serie turberà Harry e William, mandandoli su tutte le furie", scrive il magazine. E non solo loro. Lady Diana sarà per sempre un simbolo di dolcezza e tenacia, profanare la sua memoria sarebbe la cosa più spregevole che si possa fare.

