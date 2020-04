Regina Elisabetta: tra pettini per cavalli e ritratti di maialini, ecco i doni più bizzarri che ha ricevuto

Cosa si regala a una Regina per il suo compleanno? Non capita spesso di chiederselo, in realtà, ma adesso Buckingham Palace ha deciso di svelarci l'arcano. E' stata infatti resa nota la lista dei doni ricevuti dalla Regina Elisabetta per il suo 93simo compleanno, lo scorso 2019.

In totale, Sua Maestà ha ricevuto 72 doni. Alcuni decisamente molto bizzarri. Tra questi, un libro animato dedicato alla Repubblica Popolare Cinese (dono del presidente Xi Jinping). Ma non sfigurano accanto al libro i maialini nuotatori del dipinto donato alla Sovrana dal governatore delle Bahamas, Cornelius A. Smith. Probabilmente più gradito, data la passione della Regina per i cavalli, il regalo del presidente sloveno Borut Pahor: un pettine d’oro a 24 carati per accudire gli amati equini reali.

Il presidente Donald Trump ha fatto le cose in grande, donando alla Sovrana una preziosa spilla di Tiffany a forma di papavero (il fiore che in Gran Bretagna ricorda i caduti in guerra). Più "etnico" il dono dell’ambasciatore della Liberia a Londra: sculture di ippopotami pigmei. Il Régiment de la Chaudière of Canada è andato sul pratico: una bottiglia di gin e due bicchieri (per la Regina e il Principe Filippo?).

E' stato diffuso anche l'elenco dei doni ricevuti dal Principe Carlo: sono ben 179! Ma nulla di prezioso: furoreggiano dopobarba, tazzine da caffè e cappellini da basket. (Foto Getty Images)