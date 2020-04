Regina Elisabetta, buon compleanno!

Il 21 aprile la Regina Elisabetta festeggia il suo compleanno. La Sovrana è nata infatti (con il nome di Elizabeth Alexandra Mary) a Londra il 21 aprile del 1926.

Sovrana del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri Reami del Commonwealth, la Regina Elisabetta è stata designata erede al trono nel 1936. A venticinque anni, alla morte del padre Giorgio VI, il 6 febbraio 1952, è diventata Regina. L'incoronazione si è svolta il 2 giugno 1953 nell'Abbazia di Westminster. Il suo è il regno più lungo di tutta la storia britannica (dopo di lei, il primato va alla sua trisavola Regina Vittoria, con 63 anni, 7 mesi e 2 giorni). I suoi sudditi sono circa 125 milioni di persone nel mondo.

Ma sapevate che il suo è un compleanno... doppio? La Regina infatti festeggia sia il 21 aprile che il secondo sabato di giugno. E il motivo è davvero bizzarro...

L'usanza non è un capriccio dell'attuale sovrana. Risale ai tempi del Re Giorgio II, nel XVIII secolo. Re Giorgio, nato a novembre, decise di spostare il giorno del suo compleanno, per poterlo festeggiare in un periodo in cui il clima inglese fosse più solare e propizio alla parata militare con cui intendeva celebrare l'avvenimento. La data scelta fu il secondo sabato di giugno, che dal 1748 è diventato il giorno designato per rendere onore al compleanno del regnante in carica.

Per l'occasione si svolge infatti la parata detta Trooping the Colour, una spettacolare sfilata con 1400 soldati, 200 cavalli e più di 400 musicisti. Davvero un compleanno regale...

Quest'anno però i festeggiamenti saranno diversi dal solito. Niente salve di cannone per celebrare l'evento. E, secondo il Daily Mail, videochiamata con la famiglia per gli auguri. (Foto Getty Images)