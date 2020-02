Kate Middleton una mamma "normale". La duchessa svela i suoi segreti familiari. Che la rendono simile a tante donne della sua età

La Duchessa di Cambridge, recentemente intervistata dalla conduttrice Giovanna Fletcher, per uno dei podcast della serie “Happy Mum, Happy Baby”, ha raccontato cosa significhi per lei essere mamma.

Kate Middleton ha parlato con naturalezza della sua vita privata, mostrandosi come una madre normale: raccontando di aver vissuto gioie, paure e sensi di colpa esattamente come ogni altro genitore in occasione delle sue tre gravidanze.

La duchessa ha parlato del celebre momento della presentazione del neonato fuori dalla Lindo Wing del St. Mary Hospital, confessando che quando lei e William hanno presentato George, tutto sembrava perfetto, ma in realtà lei era terrorizzata. «Io e William eravamo consapevoli che era un gesto per cui tutti sarebbero stati entusiasti. Ma allo stesso modo c’era una coppia con un neonato, due genitori inesperti e l’incertezza di ciò che la nascita portava con sé. C’erano molte emozioni contrastanti».

Kate e William, come accade a molti genitori, avevano completamente sottostimato l'impatto che l'arrivo di George avrebbe avuto su di loro. «Penso che nessuno lo realizzi finché non ha figli», ha commentato la duchessa.

Kate, infine, ha confessato di provare sensi di colpa esattamente come ogni genitore che non riesce ad essere sempre presente nella vita dei propri figli. Il suo più grande desiderio è quello di creare per George, Charlotte e Luis dei ricordi piacevoli della loro infanzia: «Non voglio che ricordino una famiglia stressata in cui si cerca di fare tutto, ma in realtà non si porta a termine una cosa». Proprio per questo, in occasione della pausa scolastica dei suoi due figli maggiori (dal 17 al 21 febbraio), i duchi di Cambridge non hanno fissato impegni ufficiali in agenda, ma ne approfitteranno per trascorrere tutti insieme una piacevole vacanza.

