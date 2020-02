Regina Letizia: di Spagna: la sua ribellione segreta a favore delle donne (e della figlia)!

Sono state da poco pubblicate le nuove (bellissime) foto ufficiali della Famiglia Reale spagnola. In cui naturalmente appaiono il Re Felipe, la Regina Letizia, la piccola Sofia e l'erede al trono, la Princioessa delle Asturie Leonor.

Circola adesso una voce, tra i corridoi del Palazzo, secondo cui sarebbe stata proprio la forte determinazione della Regina Letizia a far sì che Leonor salga un giorno sul trono.

Ciò che Letizia ha fatto per Leonor a Madrid oscilla tra leggenda e concreta realtà. Si sussurra infatti che Letizia Ortis, da donna emancipata e dichiarata femminista, nonostante le pressioni del suocero, l'ex Re Juan Carlos, si sia sempre rifiutata di avere un terzo figlio. E le ragioni non sarebbero da ricercare in un mancato desiderio di maternità, quanto nella consapevolezza del fatto che, se fosse nato un figlio maschio, avrebbe avuto la priorità su Leonor e sarebbe stato designato come erede prescelto.

Infatti a differenza delle altre monarchie europee, che hanno abolito la legge salica, secondo la quale il trono tocca ai soli eredi maschi, in Spagna vige ancora la legge semi-salica. La stessa legge che, a suo tempo, ha portato Re Felipe al trono, nonostante fosse il terzogenito, dopo le infante Elena e Cristina.

la Regina Letizia, dunque, (pare proprio per evitare questa eventualità) ha sempre tenuto il punto, garantendo in tal modo a sua figlia Leonor, si spera un giorno molto lontano, l'ascesa al trono di Spagna.

(Credits photo: Getty)