Royal Family: il Principe William ha davvero un amore di suocera!

Quando accanto hai l'uomo che ami e tre bellissimi bambini, cosa vuoi di più dalla vita? Forse la possibilità di diventare Regina d'Inghilterra, un giorno? Kate Middleton non ha bisogno di sognare, perché la sua vita è già un sogno che si è realizzato, e che lei sta vivendo. In uno scenario magico come questo, Kate è riuscita dove molte hanno fallito: fare andare d'amore e d'accordo suo marito William con la madre Carole.

Di lotte familiari tra genero e suocera è pieno il mondo. Non è semplice creare un legame indissolubile tra due figure così importanti della propria vita. Secondo quanto riporta il Sun, Carole, la madre di Kate Middleton, è un vero e proprio punto di riferimento per i Duchi di Cambridge. Un faro in mezzo al mare. L'ancora di salvezza durante un nubifragio.

Carole è stata fondamentale in tantissimi momenti della vita di William. Un donna forte che ha saputo come ritagliarsi un posto nel cuore del genero, con semplicità e umiltà. Tra William e Carole c'è sempre stato un rapporto di fiducia e profonda stima, anche prima del matrimonio con Kate.

Secondo i più informati, questo legame particolare nasce dal fatto che il Duca, pur essendo un privilegiato, ha avuto una vita emotiva da piccolo non proprio facile. È rimasto orfano a 15 anni, ha visto la madre morire in modo tragico. Senza dimenticare le accuse e le ripicche dei genitori sui tabloid. E, infine, Camilla, l'amante di sempre che si palesa e ora siede accanto a Carlo. La famiglia di Kate, invece, è una famiglia unita che crede ancora che tutto possa superarsi con l'amore.

È questo quello che ha colpito William. In Carole ha trovato un punto di riferimento materno, un nido in cui rifugiarsi quando le cose non andavano, un consiglio fidato quando ce n'era bisogno. Così che si è creato il loro legame, con il tempo. E ora è diventato indissolubile. Pare che mamma Carole abbia il potere di rassicurare figlia e genero, senza essere mai soffocante. Anche in un momento come questo, molto delicato per via della decisione di Meghan ed Harry di abbandonare la Royal Family, la madre di Kate è stata molto presente e ha dato ai due tutto il suo supporto. Ovviamente Carole è anche una nonna fantastica, pronta a fare da baby sitter quando la figlia e il genero non possono.

E la Regina Elisabetta cosa penserà di questo legame?

(Foto Getty Images)