Re Felipe, amante della vita normale

Re Felipe di Spagna festeggia il compleanno il 30 gennaio. Nato nel 1968, anche se adesso porta la Corona, non è cambiato molto dal ragazzo "normale", amante dello sport e della vita all'aria aperta, finito sotto i riflettori, da ragazzo, non per qualche notte brava, ma per essere entrato nel 2011 nel Guinness dei primati come il Principe più alto del mondo (1 metro e 97).

Poco si sa del suo privato. Re Felipe è geloso della sua vita familiare e solo qualche anno fa autorizzò la tv spagnola a riprendere alcuni momenti del suo quotidiano: la colazione in famiglia, la guida dell'auto per accompagnare le figlie a scuola, un momento di relax prima di un discorso ufficiale.

Re Felipe ha passioni assai "normali": ama sciare, la vela (nel 1992 partecipò alle Olimpiadi di Barcellona come membro dell’equipaggio di vela nella categoria Soling e si classificò sesto), è tifoso dell’Atletico Madrid. Ama fare gite in famiglia nei dintorni della capitale e uscire con gli amici di sempre, conosciuti ai tempi dell’Accademia militare di Saragozza o durante gli studi negli Stati Uniti. Con loro, si paga "alla romana", in modo democratico. E spesso si gusta il kebab, una vera passione reale.

Il Re ama anche la musica di Bruce Springsteen e il cinema. E frequenta le sale cinematografiche di Madrid, come fosse un cittadino qualunque. A sorprenderlo, all'uscita da un cinema di Madrid, è stato un passante, unico a riconoscerlo tra la numerosa folla presente, che lo ha fotografato con lo smartphone.

Real encuentro inesperado: el Rey de España, Felipe VI y la heredera, Princesa de Asturias, Leonor, en céntrica calle de Madrid, justo al llegar a la Plaza Jacinto Benavente.Viernes 3 de Enero, 2020, seis de la tarde pic.twitter.com/vgEwVTSMRn — Javier Labrada (@jj_labrada) 3 gennaio 2020

>(Foto Getty Images)