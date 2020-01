Vittoria di Savoia: ecco le sue foto e... la data in cui la vedremo in pubblico

Non ci sono solo Harry e Meghan e la tumultuose vicende della Megxit. Tra i Reali che sono al centro dell'attenzione c'è la giovanissima Vittoria di Savoia, figlia sedicenne di Emanuele Filiberto di Savoia e della moglie Clotilde Courau.

Ma perché si parla tanto di lei? Perché il padre ha dichiarato al Corriere della Sera di aver intenzione di modificare la legge salica, risalente al tempo dei Franchi (Carlo Magno, per intenderci) secondo cui la corona reale può essere ereditata solo dai figli maschi. Apriti cielo: le polemiche non si sono fatte attendere. Principalmente perché l'Italia non è un Regno, ma una Repubblica, dunque parlare di corona e trono suona abbastanza surreale. Inoltre, cambiare una disposizione tanto fondamentale non è comunque mossa che possa farsi tramite dichiarazione ai quotidiani. Non sono mancate le diverse (e fieramente avverse) prese di posizione tra nobili, senatori e consulte varie del Regno, tutte abbastanza accademiche perché appunto l'Italia non è più una monarchia e la questione salica riguarda le dinamiche interne alla Casa Savoia e non il destino degli italiani.

Gli occhi si sono però appuntati su questa adolescente, nata a Ginevra il 28 dicembre 2003 e battezzata ad Assisi, il cui nome per intero è Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria, Principessa di Carignano e Marchesa di Ivrea.

D'improvviso Vittoria (che vive a Parigi e ha anche una sorella minore, Luisa Giovanna Bianca Agata Gavina Maria di Savoia) è diventata una star dei social e le sue foto pubblicate su Instagram stanno facendo il giro del mondo.

Adesso si attende la sua prossima uscita pubblica, quando il 14 marzo si recherà con la famiglia presso la Reale abbazia di Altacomba, ad Aix-les-Bains nella Savoia francese. Qui ogni anno la famiglia Savoia rende omaggio a Re Umberto II e alla Regina Maria José. (Foto Getty Images)