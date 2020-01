Meghan ed Harry: e ora il Canada (forse) non li vuole!

Dopo aver ricevuto l'approvazione della Regina Elisabetta, seppure con molte riserve dal momento che ci sono ancora tanti aspetti da discutere, quando ormai lo scoglio più grande sembrava superato, Harry e Meghan si trovano ad affrontare un altro ostacolo imprevisto.

Il trasferimento permanente in Canada per i Duchi del Sussex potrebbe essere più complicato del previsto a causa di una delle "questioni costituzionali più spinose della monarchia moderna": così la definisce il più autorevole quotidiano canadese, il The Globe and Mail, che ha trattato la questione.

Il quotidiano spiega che il Canada si regge su un sistema di monarchia parlamentare. Essendo un ex dominio britannico, il Paese riconosce la regina Elisabetta II come regina del Canada, ma non riconosce i titoli degli eredi del sovrano in carica (che restano titoli britannici). Secondo il quotidiano, quindi, i duchi non avrebbero un trattamento speciale: "Non ci sono disposizioni nel Citizenship Act che conferiscano lo status di cittadinanza canadese ai membri della famiglia reale. Dovrebbero passare attraverso i normali processi di immigrazione".

Inoltre se i Duchi decidessero di trasferirsi stabilmente nel Paese svolgendo compiti da "senior royal", la cosa potrebbe sollevare questioni di protocollo relative alle precedenze tra le cariche. Sarebbe complicato "mantenere una chiara distinzione tra le corone britanniche e canadesi", spiega il giornale.

Un'altra questione, poi, è quella economica. Non si sa ancora dove Harry e Meghan intendano trasferirsi esattamente (secondo qualcuno potrebbero scegliere di prendere casa sull'isola di Vancouver, dove Meghan è apparsa recentemente in pubblico facendo visita a due associazioni). In ogni caso, il costo della sicurezza dei Duchi del Sussex potrebbe arrivare a costare circa 10 milioni di dollari l'anno al Paese.

