Meghan Markle e la sua nuova vita. Ecco cosa sta facendo in Canada

La notizia dell'addio di Meghan ed Harry alla famiglia reale è ormai un fatto noto. I Duchi di Sussex vogliono per loro, e per il piccolo Archie, una vita indipendente e autonoma rispetto a Buckingham Palace. E mentre a Londra stanno ancora capendo come fare per lasciare i coniugi "liberi", Meghan ha già iniziato la sua nuova vita. Ora si trova in Canada e sta facendo tutto quello che non poteva fare a palazzo.

A dirla tutta sono già tre mesi che la Duchessa di Sussex sta vivendo la sua nuova esistenza: prima ancora dell'ufficialità, infatti, c'erano stati momenti di partenze e ritorni, che oggi - alla luce di quello che è successo - risultano molto più chiari.

Oggi Meghan si trova in Canada, a Vancouver, e sta vivendo presso la villa di David Foster e Katherine McPhee. Questa dimora non è nuova per lei: già aveva passato qui un periodo di 6 settimane. Al momento è da sola, con il figlio e la madre. Harry non è con lei, ma presto la raggiungerà.

Le sue giornate passano tranquille. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex attrice starebbe quasi tutto il giorno a casa, complice il maltempo. Le amiche di sempre sono andate a trovarla per passare con lei qualche momento di relax e ricordare i tempi passati. In una delle rare uscite, Meghan è stata subito paparazzata. Eccola qui sotto la neve con un parka color verde.

Ecco un'altra foto sta girando in rete. In questo scatto, vediamo la Duchessa insieme alle volontarie del Downtown Eastside Women’s Centre di Vancouver. Il suo impegno filantropico e caritatevole è sempre vivo in lei.

Insomma, Meghan si sta godendo una vita tranquilla lontano dai riflettori reali.