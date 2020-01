Il Principe William amareggiato: Non posso più essere la spalla di mio fratello Harry

«Sono stato la spalla di mio fratello per tutta la mia vita. Ora non posso più farlo. Sono molto triste, la nostra famiglia non è più unita: siamo entità separate adesso. Sono triste, tutto quello che posso fare ora e offrire il mio sostegno e sperare che un giorno potremo tutti riconciliarci». Queste sono le parole con cui il Principe William avrebbe commentato la scelta del fratello Harry e della moglie Meghan Markle di prendere le distanze dalla Famiglia Reale .

Secondo il Sunday Times (che ha riportato la notizia) si tratterebbe di una confessione fatta a un amico, anche se ha tutta l'aria di essere una formula scelta da Kensington Palace per riprendere Harry.

Intanto per oggi, lunedì 13 gennaio, la Regina Elisabetta ha convocato di persona i Principi Carlo, William ed Harry (con Meghan probabilmente in collegamento telefonico) per parlare e risolvere al più presto tutti gli aspetti (compresi quelli più spinosi) dalla questione economica al titolo, fino al futuro ruolo dei Duchi del Sussex. Pare infatti che Oprah Winfrey (celebre conduttrice tv americana) abbia già offerto al Principe Harry la partecipazione ad un programma sulla salute mentale.

L'annuncio del divorzio di Harry e Meghan dalla corona sta facendo discutere non poco e la questione ha diviso i sudditi. In generale pare che la loro decisione non sia stata approvata e in molti chiedono il taglio dei loro stipendi. Sarebbero prevalentemente i giovani, invece, a sostenere la loro scelta.

Intanto emergono già le prime conseguenze. A farne per primo le spese (rischiando seriamente il proprio posto) è Sir Edward Young, segretario privato della Regina, accusato da alcuni membri della famiglia di aver gestito malissimo il problema.

(Credits photo: Getty)