Letizia di Spagna sceglie il classic blu. Una lezione di stile davvero regale

La Regina Letizia di Spagna ha dato il via al 2020 scegliendo il colore dell'anno, il Classic Blu.

Ha infatti partecipato con il marito, il Re Felipe, alla celebrazione della Parata Militare del Nuovo Anno al Palazzo Reale di Madrid.

La tradizione vuole che la Regina partecipi alla parata con un abito lungo. E la scelta di Letizia Ortiz è stata una vera lezione di stile: un cappotto chiuso da un solo bottone, nel colore blu royal, la tinta del 2020, con uno spacco profondo. E con tutta l'allure di un abito da sera.

La Regina Letizia e il Re Felipe dopo la parata si sono recati al Palazzo Reale, per festeggiare l'Epifania. E anche in questo caso il look essenziale (ma elegantissimo) della Sovrana ha lasciato il segno.

(Foto Getty Images)