Kate Middleton e il compleanno in arrivo: la sorpresa del Principe William

Il prossimo 9 gennaio Kate Middleton compirà 38 anni e (come rivelano le prime indiscrezioni già trapelate) nella casa di famiglia di Anmer Hall fervono i preparativi.

Alcune voci sostengono che il Principe William per festeggiare il compleanno di sua moglie stia organizzando una romantica fuga per due in un'isola da favola molto amata da Kate che si trova nelle Piccole Antille.

Intanto, alcuni familiari e amici avrebbero già raggiunto la coppia nel Norfolk. Tra gli ospiti ci sono Carol e Michael Middleton (i genitori della duchessa di Cambridge), Tom van Straubenzee, l'amico storico del principe William con la fidanzata Lucy Lanigan-O’Keeffe (che insegna presso la Thomas’s Battersea, la scuola frequentata dai principini George e Charlotte) e James Meade con la moglie Laura Marsham.

Domenica gli ospiti si sono uniti a Kate e William e alla Regina Elisabetta per la funzione celebrata nella chiesa di St.Mary Magdalene, all'interno della tenuta reale di Sandringham. Per l'occasione la duchessa di Cambridge ha indossato un cappotto multicolore e un cappello blu di Hicks & Brown.

(Credits photo: Getty)