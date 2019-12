Il Natale dei Reali: ecco le Christmas card più belle del 2019

Anche i Reali amano il Natale. E ne approfittano per inviare ai sudditi (e non solo) le ormai tradizionali Christmas card, che, in tempi di social e Instagram trionfante, sono tra i contenuti più amati della Rete.

Ecco una panoramica sulle Christmas Card "inviate" dai Reali per il Natale 2019.

Kate Middleton e il Principe William: secondo i magazine specializzati, è questa la Christmas Card dei Duchi di Cambridge.

La Famiglia Reale di Spagna.

Rania di Giordania con la sua famiglia.

Mary di Danimarca.

Mary di Danimarca.

La Famiglia Reale svedese.