Kate Middleton dà il via al Natale!

Come di consueto, per uno dei tanti pranzi natalizi con la regina Elisabetta a Buckingham Palace, la Royal Family si è riunita al completo. O quasi. L'occasione era festeggiare la partenza per le vacanze a Sandringham di Sua Maestà. Per l’evento la duchessa Kate ha scelto un abito tartan rosso firmato Emilia Wickstead. Inoltre ha guidato lei stessa fino al palazzo reale, come dimostrano le foto in cui è stata paparazzata con il piccolo di casa: Baby Louis. Kate è arrivata con la guardia del corpo e con Louis e Charlotte. Per Baby Louis è la prima volta ufficiale a casa della bisnonna.

E Papà William e George dov'erano? Si trovavano sull'auto dietro quella di Kate. Alla festa erano tutti presenti, tranne Meghan Markle e Harry che hanno deciso di non presenziare all'evento. Presenti anche Beatrice di York e il padre, il Principe Andrea. Nonostante lo scandalo che l’ha coinvolto, sarà anche a Sandringham, ospite della madre per la Vigilia. Il 25 dicembre con la Regina ci saranno anche Kate con marito e figli. Poi la famiglia partirà per le vacanze natalizie sulla neve, verso una destinazione non conosciuta.

Per il momento la Regina Elisabetta si è goduta questo Christmas Lunch con nipoti e figli.

(Foto Getty Images)