Come la Regina Elisabetta. Le 5 future regine europee

Nel futuro delle Case Reali d'Europa sono ben 5 le principesse che si preparano ad indossare la corona, come ha fatto a suo tempo Elisabetta II. La parità di genere, che ha portato all'abolizione della legge salica (che privilegiava sempre i maschi), ha comportato, nella maggior parte delle monarchie, l'equalizzazione della primogenitura. Oggi permette quindi anche alle figlie femmine l'ascesa al trono.

A dare l'esempio è stata la Svezia nel 1980, abolendo la legge salica per permettere alla principessa Victoria di far valere il diritto di primogenitura sul fratello minore Carl Philip. E a lei succederà sua figlia, Estelle di Svezia, che ha un fratello minore.

In Norvegia la legge salica è stata abolita nel 1990, anche se non retroattivamente. Così, sebbene l'attuale principe Haakon abbia ereditato il trono nonostante la presenza di una sorella maggiore, sarà sua figlia Ingrid Alexandra ad indossare la corona della Casa Reale dei Glücksburg dopo di lui.

Anche in Olanda ci sarà una regina, si tratta della oggi 16enne Catharina-Amalia di Orange Nassau, primogenita di re Willem-Alexander.

Mentre in Belgio, dopo l'abolizione delle legge salica nel 1991, la corona spetterà ad Elisabeth, duchessa di Brabante, oggi 18enne.

Il retaggio medievale resta invece ancora valido in Spagna, dove sarà comunque la principessa Leonor a salire al trono, dal momento che il re Felipe VI e la regina Letizia non hanno avuto figli maschi. Condizione che pare abbia dato grande soddisfazione alla madre Letizia, convinta femminista (che, secondo i pettegolezzi, avrebbe rifiutato di avere un altro figlio per paura che nascesse un maschio). Leonor, comunque, sta già dando prova di essere degna del suo futuro ruolo.

Dando uno sguardo fuori dall'Europa, resta invece ancorato alle tradizioni il Giappone, dove la principessa Aiko, in quanto donna, non potrà ereditare il trono imperiale nonostante sia l’unica figlia del neo imperatore Naruhito e della principessa Masako.

(Credits photo: Getty)