Il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, si accende una nuova web radio dell'esclusivo bouquet della nostra emittente: Radio Monte Carlo Planet.

Un progetto di ampio respiro, nato dalla volontà di celebrare le bellezze del nostro pianeta e promuoverne la salvaguardia. La formula è avvincente e si avvale di un mix sapiente tra informazione e grande musica.

Roberta De Matthaeis, che quotidianamente sulle frequenze di Radio Monte Carlo ci intrattiene su argomenti legati alla tutela del nostro pianeta, è la voce ufficiale di Radio Monte Carlo Planet. Ed è dunque la sua voce inconfondibile a guidarci in un viaggio meraviglioso, per scoprire tutte le bellezze della terra e soprattutto come proteggerle e valorizzarle. Il tono è spigliato e coinvolgente, gli argomenti vanno dalle energie sostenibili alla mobilità intelligente, dalla lotta all'inquinamento all'ecosostenibilità e alla biodiversità.

Tante notizie utili e interessanti, tanti spunti per riflettere, scanditi da quella che è la cifra stilistica di Radio Monte Carlo: grande musica di qualità, che per Radio Monte Carlo Planet è prettamente contemporanea, con il meglio del sound degli ultimi dieci anni. Radio Monte Carlo Planet è un sentito omaggio alla bellezza unica del nostro pianeta e un invito gentile a prendercene cura con affetto e responsabilità.

E alla tutela dell'ambiente è dedicata anche la programmazione del 22 aprile, il giorno scelto appunto dall'ONU per promuovere mondialmente la salvaguardia della Terra. Nel corso della giornata si susseguiranno così interventi di approfondimento e notizie dedicate al pianeta. Per prendercene cura davvero con amore.