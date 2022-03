8 marzo: per la Giornata Internazionale della donna, la grande musica di Radio Monte Carlo è tutta al femminile!

L' 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Radio Monte Carlo rende omaggio al mondo femminile con una programmazione davvero speciale, dedicata alle più grandi voci femminili di sempre. Dalle intramontabili dive come Aretha Franklin e Anita Baker ai nuovi talenti di oggi come Adele e Dua Lipa, senza dimenticare le grandi star di sempre: Sade, Annie Lennox, Madonna, Anastacia, Amy Winehouse. Naturalmente, sono in onda anche le più amate tra le voci italiane: Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Paola Turci.

E non è tutto: durante ogni programma saranno ricordate delle donne speciali, che hanno lasciato il segno nel campo della musica, della scienza, del cinema, dello sport, del teatro. Grandi personaggi al femminile, raccontati in tre minuti dai nostri speaker.

Si va da Margherita Hack a Malala Yousafzai, da Hedy Lamar a Raffalla Carrà, da Jane Goodall a Nina Simone. Tante affascinanti storie di donne celebri o meno note, che hanno lasciato il segno. Scopritele tutte in onda!

Inoltre, vi facciamo vedere tre memorabili duetti interamente al femminile. Donne che uniscono le forze con altre donne e sprigionano tutta la loro energia creativa.

Donne per le donne, per celebrare in grande stile la Giornata Internazionale dell'8 marzo.

Whitney Houston e Mariah Carey - When You Believe

La canzone ha vinto l'Oscar nel 1999 come Migliore canzone originale. E' stata composta da Stephen Schwartz per la colonna sonora del film di animazione "Il principe d'Egitto" (in cui è cantata cantata dai personaggi di Tzipporah, interpretata da Michelle Pfeiffer, e Miriam ,interpretata da Sally Dowrsky). Il brano si trova nell'album di Whitney "My Love Is Your Love" e in "Number 1's", greatest hits di Mariah.

Giorgia e Alicia Keys - I Will Pray

La canzone è il secondo singolo di Giorgia, tratto dal suo nono album di inediti "Senza paura". E' stato pubblicato il 29 novembre 2013.





Barbra Streisand e Celine Dion - Tell Me

La canzone, scritta da Linda Thompson e dai produttori Walter Afanasieff e David Foster, si trova in "Higher Ground" di Barbra Streisand e "Let's Talk About Love" di Céline Dion.