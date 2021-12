Vivi con Radio Monte Carlo la Notte di San Silvestro!

E' una notte magica: quando sembra che tutti i nostri desideri possano realizzarsi. Quando sognare e sperare è davvero possibile, anzi, è auspicabile. Perché la notte di Capodanno ci schiude la porta del futuro. Che vogliamo sia roseo, positivo, ricco di fortuna, prosperità, bellezza.

Una notte speciale, insomma, soprattutto per chiudere un anno che ci ha visti ancora una volta impegnati a far vincere il meglio di noi e del nostro paese.

Ed è speciale anche la programmazione che Radio Monte Carlo ha preparato con particolare cura e affetto per voi ascoltatori, per vivere insieme in modo indimenticabile questa notte del 31 dicembre e per salutare l'arrivo del nuovo anno.

Venerdì 31 dicembre, dalle 20.00, Isabella Eleodori e Alberto Davoli ci accompagnano in un percorso musicale ricco di entusiasmanti sorprese e grande musica. Arricchito dagli interventi di Roberta de Matthaeis da una città gemma della Puglia, Bari, con tutta l'effervescenza e la gioia del "Capodanno in Musica".

E con collegamenti dalla meravigliosa Orvieto, in cui si svolge il prestigioso "Umbria Jazz Winter", per ascoltare il trascinante concerto del Nick The Nightfly Quintet.

Una vigilia di Capodanno all'insegna della qualità e della condivisione più festosa. Vi aspettiamo, con i vostri auguri e la nostra musica: per vivere con voi un'indimenticabile Notte di san Silvestro!

(Foto Getty Images)