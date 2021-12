A Radio Monte Carlo il Natale quest'anno... si fa in tre!

Probabilmente siete già appassionati ascoltatori della nostra Xmas Radio, la web radio con le più emozionanti canzoni natalizie di sempre, che nel mese di dicembre ci regala indimenticabile musica di gran classe.

Adesso... la nostra web radio di Natale si fa in tre! Per accendere ulteriormente di calore e armonia le vostre festività.

Alla Xmas Radio si affiancano infatti due web radio natalizie nuove di zecca.

La prima è Traditional Xmas, con le canzoni classiche delle festività. Le più suggestive, le più amate, quelle che davvero fanno percepire che sì, finalmente... è arrivato il Natale. Chiavi magiche sonore che aprono la porta dei ricordi più belli e dei momenti più gioiosi. Da "One Little Christmas Tree" di Stevie Wonder a "Happy Holiday" di Percy Faith and His Orchestra, passando per "Sleigh Ride" di Ella Fitzgerald, grandi brani per colorare di magia il vostro dicembre.

La seconda è Cool Christmas, che propone la musica natalizia in versioni sofisticate ed eleganti. Atmosfere raffinate e tutto il fascino dello stile unico di Radio Monte Carlo, grazie a brani come la nuovissima "Fall In Love At Christmas" di Mariah Carey, Khalid & Kirk Franklin, "Christmas Blues" di Sabrina Claudio & The Weeknd o "Christmas Calling" di Norah Jones.

Cosa aspettate? Accendete tutta la magia delle feste con le nostre web radio di Natale!