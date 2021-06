AIUTA IL PIANETA COMINCIANDO DAL TUO COMUNE

Domopak Spazzy da oltre 20 anni produce i suoi sacchi nettezza recuperando la plastica riciclata da post-consumo recuperata dalla tua raccolta differenziata. Ora ti dà la possibilità di aiutare il tuo Comune a riqualificare un’area verde con il progetto Save The Green, in collaborazione con Junker, l’app che ti aiuta a capire come differenziare correttamente i tuoi rifiuti.

Diventare protagonista di Save The Green è semplice:

Scarica l’app Junker, scansiona il codice a barre dei prodotti domestici che devi buttare, Junker ti indicherà i materiali di cui sono composti e in che bidoni vanno gettati. Con ogni scansione fai un piccolo grande gesto per la comunità e assegni un punto per riqualificare un’area verde del tuo Comune.

Ricicla correttamente, con te riscriviamo la vita della plastica.

Trovi tutti i dettagli su domopakspazzy.it/savethegreen