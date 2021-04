Raoul Bova ospite di Radio Monte Carlo

Mercoledì 21 aprile alle 12.25 Raoul Bova è ospite di Rosaria e Max per raccontare le curiosità legate al suo ultimo lavoro. Si tratta della nuova fiction "Buongiorno Mamma", in onda da mercoledì 21 aprile su Canale 5 in prima serata

Si tratta di una commedia familiare in sei puntate, diretta da Giulio Manfredonia, che mixa buoni sentimenti e un mistero. La vicenda si svolge nell’arco di circa trent’anni, dagli Anni 90 ai giorni nostri. Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta interpretano Guido e Anna, che si innamorano da giovanissimi, si sposano e hanno quattro figli. Ma a turbare la famiglia arriva una donna misteriosa, Agata (Beatrice Arnera).

