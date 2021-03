Per il Segnalibro domenica parliamo di crisi di coppia

E’ il primo romanzo di Lucilla Agosti, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica.

Il titolo “Se esplodi fallo piano”, pubblicato da Mondadori, fa già capire il mood. Si parla di una vita di coppia come altre, famiglia dell’alta borghesia che va in pezzi quando Carla scopre un sms sul cellulare del marito Filippo.

Una relazione che è come un ingranaggio che di colpo si inceppa. Una rabbia per tanto tempo soppressa che di colpo esplode violenta. Ci sono pezzi da rimettere nel giusto ordine dopo l’esplosione. Eppure le buone maniere richiederebbero di esplodere piano, da qui il titolo, ma si può andare in pezzi con discrezione?

Carla affronterà un ventaglio di emozioni, proverà nuove esperienze, cercherà di tornare a se stessa. Una storia in cui non è difficile identificarsi, rivedere brandelli di vita, sentire risuonare emozioni tra la pelle e i polmoni. Ne parleremo domenica con Lucilla Agosti.

