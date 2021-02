Whitney Houston impareggiabile artista

L'11 febbraio del 2012 Whitney Houston scompariva tragicamente in un hotel di Beverly Hills. Proprio prima di una festa alla quale doveva prender parte in occasione dei Grammy Award.

Fu un grande lutto per il mondo della musica: Whitney aveva brillato nel canto e nella recitazione (“The Bodyguard”, con Kevin Costner, “Cinderella”, “Waiting To Exhale”, “The Preacher’s Wife”) e insieme a Michael Jackson aveva aperto il pop main-stream agli artisti afro-americani. Grazie a lei il soul era diventato popolare tra il pubblico di tutto il mondo.

Whitney era dotata di una voce speciale, dal vibrato perfetto e con un’estensione da soprano.

Ecco 5 tra le sue più indimenticabili canzoni:

All At Once

Singolo del 1985, tratto dall'omonimo album, che fece conoscere al pubblico tutto il grande talento di Whitney.

Greatest Love Of All

La canzone, composta da Michael Masser e Linda Creed, fu prima interpretata da George Benson (della colonna sonora del film "Io sono il più grande"). A portarla al successo nel 1986 fu Whitney Houston, che lo interpretò come singolo dall'album "Whitney Houston".



I Will Always Love You

Ancora una volta una canzone che non fu composta originariamente per Whitney. Era infatti un brano di Dolly Parton del 1974 (la Parton la cantò nel film "Alice non abita più qui"), ma divenne immensamente celebre quando lo interpretò Whitney Houston nel 1982, per la colonna sonora del film per la colonna sonora del film "Guardia del corpo" (protagonisti Whitney e Kevin Costner). Il brano diventò singolo più venduto nella storia da una artista femminile (le copie vendute superarono i 16 milioni di copie).



How Will I Know

La canzone è tratta dall'album di debutto di Whitney Houston, anche se inizialmente era stato scritta per Janet Jackson.



All The Man That I Need

Il brano è il secondo singolo tratto del terzo album in studio di Whitney Houston, "I'm Your Baby Tonight", pubblicato nel 1991.

(Foto Getty Images)