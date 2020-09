Pedro Almodovar: voglio riportarvi al cinema!

Pedro Almodovar, che oggi festeggia il compleanno (è nato infatti il 25 settembre 1949) è stato tra i protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia.

Il regista spagnolo si è presentato al Lido con Tilda Swinton (Leone d'Oro alla carriera) per la promozione della sua ultima opera, "La voce umana". E ne ha approfittato per ricordare al pubblico quanto l'arte e il cinema siano importanti, per superare i momenti di crisi.

«Voglio dire a tutti: uscite di casa. Andate al cinema», ha dichiarato al magazine Amica. «Stare chiusi rischia di diventare un’abitudine pericolosa... Sono convinto che tutti noi abbiamo imparato qualcosa in più, dalla quarantena. Soprattutto che abbiamo davvero bisogno del racconto, della finzione, della fuga dalla realtà... In casa ho capito che le nostre abitazioni possono davvero diventare una prigione. Questo mi fa paura. Abbiamo scoperto che possiamo innamorarci, lavorare, farci portare il cibo necessario… Che possiamo vivere insomma senza uscire di casa. E questo per me è davvero pericoloso... E la cura è il cinema. Il cinema è l’antidoto. Mi ha salvato la vita. L’ha fatto tante volte, da quando ero un semplice impiegato, tristissimo, della compagnia telefonica spagnola. Poi mi ha aiutato a uscire dalla depressione, ad accettare il passaggio del tempo. Gli amici che perdevo. Tutto quello che ho vissuto, di felice e di doloroso, io l’ho raccontato nei miei film. Serve sempre trovare uno sfogo, un canale in cui indirizzare verso l’esterno le emozioni. Per me lo sono stati i miei film».

E che film! Nel corso del tempo, Almodovar ci ha regalato pellicole come "Che ho fatto io per meritare questo?", "Matador",

"La legge del desiderio", "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", "Tutto su mia madre", "Parla con lei", "Volver - Tornare", "Dolor y gloria", spesso interpretati dai suoi attori feticcio Penelope Cruz e Antonio Banderas.

(Foto Getty Images)