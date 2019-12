Le inaugurazioni dei Beni FAI 2019

Il 2019 è stato un anno significativo per il FAI, ricco di momenti e traguardi importanti. Tra questi la Fondazione vuole ricordare due eventi di particolare rilievo: l’apertura al pubblico di due nuovi ambienti a Casa Noha a Matera e l’inaugurazione dell’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati.

A Matera, nell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura, Casa Noha dallo scorso maggio, ha inaugurato due nuovi spazi al piano terra e un nuovo allestimento dedicato al racconto della città. Il Bene del FAI nel cuore dei Sassi conferma così la propria vocazione: introdurre alla scoperta di Matera, ovvero offrire ai cittadini, e ai sempre più numerosi visitatori, contenuti e strumenti per affrontare la visita della città con consapevolezza, profondità e curiosità, cogliendo appieno il valore di questo luogo dalla storia millenaria.

Al video-racconto immersivo “I Sassi invisibili”, si è aggiunto un tavolo multimediale interattivo che offre una panoramica sul paesaggio urbano e sul suo circondario e suggerisce la visita di luoghi speciali, monumenti più o meno noti, chiese e musei, vicoli e quartieri, scorci e panorami, uniti da itinerari a tema: le “Passeggiate a Matera”.

Qualche mese più tardi, a settembre 2019, il FAI ha inaugurato un luogo unico nel suo genere: l’Orto sul Colle dell’Infinito, situato sull’altura che dal 1837 è intitolata a una delle più grandi poesie della nostra letteratura, L’Infinito di Giacomo Leopardi. In questo anno, in cui ricorre il Bicentenario dalla stesura della lirica, sono giunti a compimento i lavori di restauro dell’antico orto-giardino dell’ex Convento di S. Stefano, in cui l’idillio è ambientato, e un progetto di valorizzazione culturale unico nel suo genere, la sfida più inconsueta e affascinante che il FAI abbia affrontato dalla sua nascita: una “visita guidata” dentro una poesia, opera d’arte immateriale per definizione.

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 28 dicembre della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Daniela Bruno, Ufficio Valorizzazione Beni FAI, su “Le inaugurazioni del 2019"