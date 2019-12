Visita i Negozi FAI per i regali natalizi last minute

In cerca di doni e pensieri natalizi “last minute”? Nei negozi dei Beni del FAI tante idee originali e una vasta scelta di articoli di differente genere...

Per i golosi e gli amanti della cucina si potrà scegliere tra delizie alimentari a marchio FAI come marmellate, olio e miele. Per gli appassionati d’arte non manca invece una selezione di libri d’autore ed edizioni per i più piccoli. E ancora: artigianato locale, accessori, oggettistica. Sono regali unici e speciali perché porteranno un messaggio di valore: il sostegno concreto al FAI e alla sua missione di salvaguardia delle bellezze italiane.

Per saperne di più ascolta la puntata di domenica 22 dicembre della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Roberta Proserpio su “Regali natalizi last minute nei Beni del FAI”