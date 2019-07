I 5 strafalcioni più irresistibili degli esami di maturità del 2019

L’esame di maturità è uno dei ricordi indelebili della maggior parte degli italiani: l’ansia, le giornate passate a studiare sopra i libri, il caldo ma soprattutto la voglia di lasciarsi alle spalle gli esami e andare solo al mare. Durante gli esami scritti e orali però i professori son costretti ogni anno a sentire incredibili strafalcioni da parte di diversi studenti.

Anche quest’anno quindi la maturità ha regalato grandi risate. Un esempio? L’attuale Presidente della Repubblica è il fantomatico Matteozzi. Non basta? Allora tenetevi forte, ecco di seguito i 5 errori più incredibili della maturità del 2019, secondo il sondaggio del sito skuola.net

- Guerra Fredda: fu combattuta in Siberia;

- Terza Guerra Mondiale: è scoppiata in India;

- Gabriele D’Annunzio: detto il poeta “water” (invece di vate); gli anni scorsi veniva invece detto poeta estetista (invece che esteta)

- Il quadro Guernica: dipinto da Pablo Escobar (noto narco-trafficante e protagonista di una fortunata serie tv), anche se è opera di Pablo Picasso:

- Giuseppe Garibaldi: vissuto nel 1300.

Molti studenti hanno commesso una quantità di errori davvero irresistibili. Pensate che per qualcuno Will Smith è il protagonista del famoso romanzo "1984" di George Orwell (il vero nome del personaggio è Winston Smith), oppure che Dante sia un celebre italiano ebreo (per altri invece ha scritto la poesia "X Agosto", che è tra le più famose di Giovanni Pascoli). Neanche Giovanni Verga sembra passarsela bene: il suo capolavoro "I Malavoglia" è attribuito a Italo Svevo (che invece ha scritto "La coscienza di Zeno"). Se la passa meglio il grande storico latino Tito Livio. Scambiato per un imperatore romano...

(Foto di Free-Photos da Pixabay)