Arriva San Valentino… ma sapete in realtà chi era San Valentino?

State già facendo il conto alla rovescia per San Valentino? Non vedete l’ora di sorprendere il vostro partner per trascorrere insieme una giornata indimenticabile? Il 14 febbraio è da sempre la giornata degli innamorati, il giorno più romantico dell’anno, un’occasione imperdibile per celebrare l’amore di una coppia. Ma sapete perché questa giornata si celebra proprio il 14 febbraio? E perché è legata a San Valentino?

Dietro la festa degli innamorati infatti si nasconde una storia secolare, che inizia sin dall’Antica Roma: si trattava infatti di festività romane della fertilità chiamate Lupercali, che venivano celebrate dal 13 al 15 febbraio, mese considerato purificatore, in onore di Fauno, dio romano dell’agricoltura.

San Valentino era un sacerdote autore di diversi miracoli, ma fu un particolare episodio a farlo passare alla storia. Egli celebrò infatti il matrimonio tra Sabino, legionario romano, e Serapia, una ragazza cristiana e fu ritenuto colpevole di aver sostituito con un sacramento religioso cristiano il rito pagano della festa della fertilità (i Lupercali, appunto). L’imperatore Claudio II Il Gotico aveva messo al bando i matrimoni, in quanto pensava che gli uomini avessero dovuto fare i soldati e non i mariti. San Valentino proseguì nel celebrare i matrimoni in segreto e fu prima incarcerato e poi condannato a morte. Fu ucciso il 14 febbraio 273 d.C. per ordine del prefetto romano Placido Furio. Nel 496 d.C. fu Papa Gelasio I che decise di dichiarare il 14 febbraio San Valentino, in suo onore.

Una leggenda anglosassone inoltre narra che San Valentino soleva donare ai giovani che gli facevano visita un fiore del suo giardino, per questo forse la tradizione di scambiarsi fiori è arrivata fino ai giorni nostri. Stesso discorso per le lettere di San Valentino: durante la sua prigionia San Valentino spedì una lettera ad una giovane di cui si innamorò.

La svolta commerciale di San Valentino avvenne nel XVIII secolo quando in Inghilterra gli innamorati iniziarono a scambiarsi lettere e fiori. Qualche tempo dopo, nel 1913, un’azienda, la Hallmark Cards, iniziò a produrre in massa biglietti d’amore in onore della festività e da allora San Valentino assunse i connotati che conosciamo oggi.